Theaterfestival met nieuwe generatie makers van start in Amsterdamse Bos

Het Amsterdamse Bos is de komende tien dagen het decor voor een nieuwe lichting talentvolle theatermakers. Verdeeld over vijf routes zijn er tijdens het Boslab Theaterfestival in en rondom het Bostheater elf voorstellingen te zien.

De Belgische Axelle kruipt behoedzaam naar haar plek op een boomstam die over het water hangt. Op deze wonderschone plek midden in het bos speelt ze samen met de Amsterdamse Marit het stuk 'Ode aan de Weigering'. De twee kennen elkaar van de toneelschool in Antwerpen. "Het stuk gaat over Ophelia uit Hamlet van Shakespeare en Medea uit het stuk Medea van Euripides. En eigenlijk gaan die twee vrouwen op een soort emancipatie-vlucht."

Het Bostheater als laboratorium

De kans om op het Boslab theaterfestival te spelen greep Axelle met beide handen aan. "Het is fijn om andere nieuwe makers te ontmoeten. Want het is het eerste jaar na mijn afstuderen en het is niet zo makkelijk voor jonge theatermakers. Dan is het heel fijn om hier plots een plek te vinden waar er ook geen druk op de makers wordt gelegd want het is nog steeds een laboratorium."