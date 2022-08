Amsterdam NL V Weinig zorgen over blauwalg bij zwemmers in kanovijver: "Ik zie het niet"

Zongenieters die vandaag bij de kanovijver in het Amsterdamse Bos neerploften, konden het niet laten om stiekem een duik te nemen. Dit wordt eigenlijk afgeraden, omdat er blauwalg is aangetroffen in het water.

Een zongebruinde man langs de waterkant kijkt naar zijn zoons die lachend vanaf een luchtbed het water in springen."Het was eigenlijk de bedoeling dat we niet zouden gaan zwemmen, maar je houdt het niet tegen met kinderen", zegt hij tegen NH Nieuws. De man is zich bewust van de gevaren van blauwalg. "We zorgen ervoor dat ze het water niet binnenkrijgen."

Blauwalg is een bacterie die baat heeft bij warm weer. Als er te veel blauwalg in natuurwater zit ontstaan groen-blauwe plakkaten op het water. Hier komt een vieze geur vanaf. Mensen die in aanraking zijn gekomen met blauwalg kunnen last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. Ook treden vaak klachten als hoofdpijn en maag- en darmklachten op. In aanraking geweest met blauwalg? Spoel je dan goed af onder de douche. Op deze website wordt bijgehouden in welk natuurwater blauwalg is gevonden.