200 Rembrandts bij elkaar in Zaanse Bullekerk: "Dit zie je nergens anders ter wereld"

Toen Niels Busch in 2019 de kans kreeg een volledige collectie Rembrandt-replica’s te kopen bedacht hij zich geen moment. Een paar jaar later staat de volledige Bullekerk in Zaandam vol met de werken van de meesterschilder. Vanaf zaterdag is de tentoonstelling toegankelijk voor publiek, de opbouw is in volle gang. "Het overtreft mijn eigen verwachtingen", zegt een trotse Busch.

"We waren net bezig om van de Bullekerk een cultureel centrum te maken toen ik benaderd werd door iemand van de gemeente Zaanstad", vertelt de initiatiefnemer en directeur van de stichting achter de Bullekerk. "Die zei: 'een kennis van mij heeft een expositie in zijn opslag staan en die wil er van af. Misschien is het voor jullie.'" Dat was het zeker en Busch bedacht zich geen moment. "Maar toen kwam corona met alle beperkingen. Achteraf gezien maar mooi ook. Het heeft hier nu ruim 2 jaar gestaan en je bent er in je achterhoofd mee bezig. Het kopen is het makkelijkste gedeelte, dat beslis je in 2 seconden. Maar dan…" Nachtelijke tours Het idee ontstond om er wat groters van te maken. Op verschillende momenten kan er ook tussen de schilderijen gedineerd worden en ook zijn er nachtelijke tours, met de 'stem' van Rembrandt op de achtergrond. Ook wordt de koppeling van het leven van Rembrandt naar de geschiedenis van de Bullekerk gemaakt. Tekst loopt door onder de foto

Niels Busch naast de beroemde Vaandeldrager van Rembrandt - NH Nieuws

De tentoonstelling is samengesteld door Rembrandt-kenner Ernst van de Wetering, die een jaar terug overleed. "Hij heeft alle originele Rembrandt-schilderijen opgezocht en daar hoge resolutiefoto's van gemaakt. Die dienden in 2006 als tentoonstelling in de Beurs van Berlage. Daar zijn toen veel mensen op afgekomen." Hoop op toeristen De tentoonstelling is vanaf komende zaterdag te bezoeken tot en met 28 augustus. Busch hoopt op bezoekende Zaankanters ook op toeristen die de stad in trekken: hij heeft flyers gestuurd naar campings en hotels. Hij heeft er vertrouwen in dat de tentoonstelling slaagt. "Het zijn weliswaar allemaal replica's, maar nergens anders in de wereld zie je zo'n overzichtstentoonstelling! Ik ben hier heel verguld mee."