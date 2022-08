Van eeuwenoude krijger tot mammoetkies: zes vondsten langs de Noordzeekust

Op de Noordzee tussen de garnalen werd maandag een wel heel bijzonder stuk hout aangetroffen. Na bestudering blijkt het om een eeuwenoud beeld te gaan. Volgens archeologen 'een topstuk en juweel'. De vondst is een van de velen langs de Noordzeekust. Wat wordt er zoal aangetroffen en waar gaan die vondsten naar toe?

eeuwenoude krijger

Japon uit Ottomaans Rijk Duikers onthulden in 2016 een bijzondere vondst uit de 17de eeuw. In een scheepswrak in de Waddenzee bij Texel ontdekten ze een goed bewaard gebleven japon. Op het kledingstuk zitten vele versieringen. Vermoedelijk is de japon hoog adellijk, mogelijk zelfs koninklijk. Deskundigen van het Rijksmuseum, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschouwen het gevonden textiel als een van de allerbelangrijkste kledingvondsten in Europa.

Japon Ottomaans rijk en duik met duikers

Is het een zeemeermin? De Texelse vissersfamilie Vonk was in april aan het vissen op zo'n twintig kilometer van de Rotterdamse kust, tot er plotseling een houten beeld in het net zat: "We dachten eerst dat het een zeemeermin was", zegt schipper Cor Vonk. "Wat het is, weten we niet, maar we zagen wel dat het bijzonder was." Vonk, die op het schip TX1 vaart met zijn vader en broer, is wel wat gewend, maar zo'n bijzondere vondst deed hij niet eerder. "Ik vaar al twintig jaar, maar dit heb ik nog nooit gezien." Nog altijd is niet duidelijk wat ze nou precies hebben gevonden.

Zeemeermin en Texelse familie

Mammoetbot Vissers op de Noordzee vonden in oktober 2018 een mammoetbot van minimaal 25.000 jaar oud. De wervel, botten die op elkaar gestapeld zijn, zou overmatige beenwoekering bevatten. Volgens mammoetbottenkenner Dick Mol zeer zeldzaam. De wervel is gevonden in Knoll Deep, een meer dan vijftig meter diep gat in het Engelse deel van de Noordzee. Het fossiel komt vermoedelijk uit de laatste ijstijd, toen de Noordzee grotendeels droog lag. Het gevonden bot is geschonken aan Ecomare op Texel.

Mammoetbot

16e eeuwse pronkbeker Gerrit Jan Betsema van Duikclub Texel is de trotse vinder van een pronkbeker. "Onder water is het donker en modderig: je ziet het liggen, het is kapot. Dan denk je, nou ik weet het niet." Gerrit Jan heeft de pronkbeker net op tijd gered. De zilveren bokaal, versierd met bloemenpatronen, vazen en ornamenten, was in drie stukken gebroken. De vondst komt van het in 1649 gezonken 'palmhoutwrak' voor de kust van Texel en is een belangrijke aanwinst voor het museum Kaap Skil in Oudeschild.

pronkbeker Gerrit Jan Betsema

Stinkende en plakkende bolletjes olie Wandelaar Daan liet in februari zijn hond uit op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal, tot hij op een bijzondere vondst stuitte van stinkende zwarte bolletjes: "Het zijn er echt duizenden. Het plakt en stinkt ook erg!", vertelde hij eerder. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om stookoliebolletjes. Het is aannemelijk dat storm Corrie er iets mee te maken heeft. De gemeente Zandvoort heeft de bolletjes snel opgeruimd.

stinkende plakkende bolletjes

Mammoetkies

In februari vorig jaar liep strandzoeker Ed Mallekoote over het strand van Den Helder. Hij heeft wel vaker beet, maar wat hij nu tegenkwam was zelfs voor Ed heel speciaal. "Op de weg terug van mijn speurtocht op het strand, zag ik op de laatste pier een raar voorwerp tussen de keien liggen", aldus Mallekoote. "Ik heb een paar keer lopen wrikken en wroeten en toen zag ik al dat het bijzonder was. Ik ben meteen gaan zoeken en kwam tot de conclusie dat het een mammoetkies was". De kies is naar schatting 800.000 jaar oud. Mallekoot heeft de vondst gemeld en geeft het aan een vriend: "Hij heeft er jaren naar gezocht en nooit gevonden."

Mammoetkies Ed Mallekoote