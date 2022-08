Jarenlange burenruzie in Opperdoes ten einde: rechter geeft verhuurder gelijk

Tot grote opluchting van de verhuurder heeft de kantonrechter besloten dat het vrouwelijke stel de huurwoning in Opperdoes binnen drie weken moet verlaten. De kantonrechter wijst de vordering toe, omdat de huurders onrechtmatig overlast voor de omwonenden veroorzaken. Zo komt er na acht jaar eindelijk een einde aan het getreiter, bedreigen en schelden.

Straat in Opperdoes - Google Maps

In een jaar tijd kwamen er 75 meldingen van overlast binnen over het stel. De buurt probeerden jarenlang tevergeefs de hand te reiken, maar na meerdere pogingen waren de omwonenden er klaar mee en vonden ze dat het stel uit Opperdoes moest vertrekken. Het stel was het hier niet mee eens en had naar eigen zeggen veel last van de ontstane situatie, maar de buurt vindt dat de dames de boel verdraaien. "Mijn kinderen zijn bang voor de vrouwen en ik vind die camera’s die daar hangen erg onprettig", vertelde een bewoner tijdens de zitting op 13 juli. "Als je langs de woning loopt hoor je veel geluid en getier. Ze moeten hier écht weg." De directe buurman kreeg het volgens buurtbewoners de afgelopen jaren het zwaarst te voorduren. De buurman reageert dan ook erg opgelucht met het definitieve besluit van de rechter.

In het oordeel van de kantonrechter wordt gesommeerd dat verschillende instanties, waaronder maatschappelijk werk, de afdeling Sociaal Domein van de gemeente, politie, GGZ en het Veiligheidshuis, een poging hebben gemaakt om met het stel tot een oplossing voor de overlast te komen. Dit kon keer op keer niet worden doorgezet, omdat het stel niet meewerkte aan vervolgafspraken. De kantonrechter concludeert in het oordeel dat het stel zich niet als goede huurders hebben gedragen en dat is in strijd met hun verplichtingen in de huurovereenkomst. Waar het stel nu naartoe gaat, is nog niet duidelijk. Niet voor het eerst Wel is het niet voor het eerst dat het stel overlast veroorzaakte. Vorige verhuurders in Lelystad en Nieuw-Vossemeer hebben soortgelijke situaties ervaren met het stel. "Ook daar probeerden ze zich voor te doen als slachtoffers", aldus de verhuurder in Opperdoes. "De geschiedenis herhaalt zich nu voor de zoveelste keer." De verhuurder is opgelucht dat de kantonrechter heeft besloten dat het stel binnen drie weken moet vertrekken.