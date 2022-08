Ook na hoger beroep geen Lidl in het centrum van Bergen

Er komt definitief geen Lidl in het centrum van Bergen. De supermarktketen ging in hoger beroep nadat de gemeente hun vergunningsaanvraag afwees, maar de Raad van State heeft nu bepaald dat de gemeente geen Lidl in het centrum hoeft toe te staan.

NH Nieuws / Anne Klijnstra

Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal vandaag. Lidl Vastgoed heeft de voormalige ABN AMRO-locatie op het Plein gekocht om daar een supermarkt te beginnen. De gemeente wees de vergunnigsaanvraag hiervoor af omdat er 'geen draagvlak' voor, of 'behoefte aan' een vierde supermarkt in het centrum van Bergen zou zijn. Bij de Raad van State ging Lidl Vastgoed in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Haarlem, die de gemeente Bergen in maart 2021 al gelijk had gegeven. Volgens de bestuursrechter mocht de gemeente Bergen de vergunning weigeren.

Het argument van de gemeente was dat Lidl te weinig parkeerplaatsen zou hebben rond de nieuwe supermarkt. Lidl bracht daar bij de Raad van State tegenin dat het een 'buurtsupermarkt' zou worden. Daarom zijn er volgens Lidl minder parkeerplaatsen nodig. Maar daar gaat de Raad van State niet in mee. Volgens de rechter toont de vergunningsaanvraag van Lidl aan dat er een grotere supermarkt moest komen, en dus geen kleine buurtsupermarkt. De gemeenteraad van Bergen heeft in september 2020 actie ondernomen om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe supermarkten meer bij kunnen komen in het centrum. De aanvraag van Lidl was al van voor dit besluit, daarom kon het niet op basis hiervan worden afgewezen.

Wat gebeurt er met het pand? Mediapartner Duinstreek Centraal heeft Lidl Vastgoed gevraagd wat er nu met de oude ABN-AMRO-locatie gaat gebeuren. Hierop is nog geen reactie ontvangen. Momenteel wordt het als anti-kraakmaatregel benut door een galerie.