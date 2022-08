Vermist of gestolen: politie zoekt de eigenaren van boten en buitenboordmotoren

Het is moeilijk vast te stellen of deze boten of buitenboordmotoren daadwerkelijk zijn gestolen. Dit komt omdat sommige gedupeerden (nog) geen aangifte hebben gedaan.



"We kunnen dat niet met 100 procent zekerheid zeggen. Ze hebben het kunnen achterlaten of van een buurman geleend. Er kunnen talloze redenen zijn waarom een boot is misplaatst. Een voorbijganger vindt opeens een boot, maar voor de rest is er niks bekend. Het verdient meer uitzoekwerk, vandaar de oproep."





Toch houdt de politie de situatie in de gaten, want vooral in de zomer zoeken criminelen vaker het water op. "Dat is niet ongebruikelijk. Het wordt warmer, dus de bootjes komen weer tevoorschijn."