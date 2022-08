Opgeslokt terras door staanplaats kermisattractie blijkt misverstand: "Wist van niks"

De eigenaar van het Argentijnse restaurant kwam gistermiddag van een koude kermis thuis, toen hij zag dat een deel van zijn geliefde terras werd ingenomen door een attractie. De horecaondernemer was bang dat hierdoor een groot deel van zijn inkomsten zouden verdampen, maar samen met het kermisteam van de gemeente kwamen ze vanmorgen alsnog tot een compromis.

De horecaondernemer kwam gistermiddag van een koude kermis thuis - Aangeleverd

Sinds een jaar runt horecaondernemer Nesan het restaurant, dat aan de Vale Ven in Hoon ligt. Gistermiddag werd zijn terras tot grote verbazing deels ontruimd om plaats te maken voor een kermisattractie. "Ik had vooraf helemaal niks gehoord", vertelt de ondernemer aan NH Nieuws. "Ik was dan ook niet blij en zag een deel van mijn omzet in rook opgaan." Kermisverordering van kracht Wat de kersverse horecaondernemer nog niet wist, is dat er tijdens de kermis een kermisverordering geldt. "Hierdoor zijn terrassen tijdens de kermis verboden, mits daar een vergunning voor is aangevraagd", legt woordvoerder Martin Schuijt uit. Volgens hem zijn er maar weinig horecaondernemers die een vergunning aanvragen. "En daarom wordt er elk jaar tijdens de opbouw een ronde gemaakt om te kijken wat er nog mogelijk is." NH Nieuws maakte al eerder een reportage over hoe de opbouw van de kermis er dit jaar aan toegaat. Tekst gaat verder onder de video.

Nick Fray en Fatina van het Kaar (kermisteam) zijn erg blij dat de Hoornse kermis opnieuw te vinden is op de Vale Hen - NH Nieuws

Compromis De klacht van de horecaondernemer bereikte ook de wandelgangen van het kermisteam. Nick Frey besloot om vanmorgen een kijkje te nemen bij het restaurant. "Gelukkig zijn we tot een compromis gekomen en hebben we tafels een stukje kunnen verschuiven", aldus Fray. "De attractie had gisteren iets beter geplaatst kunnen worden, maar gelukkig hebben we het alsnog weten op te lossen en is de ondernemer tevreden." De horecaondernemer hoopt dat de gemeente volgend jaar beter communiceert.