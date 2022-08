Wéér hond gered uit saunacamper: boete voor eigenaar, dier in beslaggenomen

Een hond is gisteren door de Amstelveense politie uit een camper gehaald die in Amsterdam geparkeerd stond. Het huisdier is in beslag genomen, en zijn baas kan een flinke boete tegemoetzien.

Dat blijkt uit een tweet van de Amstelveense politie die door een woordvoerder van de politie Amsterdam wordt toegelicht. De 'saunacamper' stond geparkeerd aan de Mensinge, nabij het Amstelpark in Amsterdam Buitenveldert, waar de opgesloten viervoeter rond de klok van zes uur werd ontdekt. "De temperaturen waren dusdanig opgelopen dat de politie het zorgwekkend vond", zegt de woordvoerder tegen mediapartner AAN!. "Daarom hebben we een ruit ingeslagen en de hond meegenomen naar het bureau." Artikel gaat door onder tweet.

Toen de eigenaar van de camper merkte dat er een ruitje van de kampeerwagen was ingetikt en de hond was verdwenen, meldde hij zich op het bureau. Daar is hij door de politie verhoord, waarna hij een boete van 400 euro kreeg opgelegd. Zijn hond moest hij op het bureau achterlaten. De viervoeter - ras en naam onbekend - is vervolgens door de Dierenambulance Ronde Venen/Amstelland opgehaald, vertelt Miriam Bosman van die organisatie aan NH Nieuws. "We hebben hem naar een opslaghouder gebracht." De officier van justitie zal beslissen of en wanneer de hond mag terugkeren bij zijn baas. Amsterdamse bos Waar de Dierenambulance Ronde Venen/Amstelland ditmaal alleen zijdelings betrokken was, was dat twee weken geleden wel anders. Toen waren het geen agenten, maar medewerkers van de dierenambulance zelf die een hond uit een camper op een parkeerplaats bij het Amsterdamse Bos haalden. De Italiaanse hondenbaas en campereigenaar kreeg van de politie een boete van 400 euro, maar daar bleef het niet bij. Ook de dierenambulance presenteerde de man een rekening, om precies te zijn van 125 euro, voor hun inzet. Dat vertelt Mirjam van de Dierenambulance Ronde Veenen/Amstelland aan NH Nieuws, naar aanleiding van een tweet van de Amstelveense politie waarin de reddingsactie wordt gedeeld.

Quote "Misschien dat mensen zich er toch bewust van worden omdat er iedere zomer aandacht voor is." Mirian bosman, dierenambulance ronde venen/Amstelland