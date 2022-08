Donaties voor nieuwe bolderkar Dirk Groot stromen binnen: 'Geweldig, al bijna 900 euro'

De bekende Purmerendse zwerfafvalraper Dirk Groot mist sinds zondag zijn vertrouwde bolderkar. Na het verdwijnen van zijn belangrijkste hulpmiddel werd door een collega uit het vak een crowdfundingsactie opgezet. En dat mensen meeleven blijkt; de teller staat al bijna op 900 euro. Dat is volgens Dirk ruim genoeg voor een nieuwe kar en met de rest van het geld heeft hij ook nog plannen.

Zwerfinator Dirk Groot - NH / Rachel Morssink

Vanuit Amsterdam-Noord, waar hij namens een opdrachtgever onderzoek naar afval doet, spreekt Dirk Groot zijn dankbaarheid uit. "Het is geweldig dat dit bedrag nu al is opgehaald. Er is één mafkees die zo'n karretje steelt en krijg je al snel een negatief beeld van de mens. En dan zie je nu zo'n ander beeld van mensen. De focus moet wat meer op het goede hè, eigenlijk." Dat de teller van de inzamelingsactie goed loopt, mag duidelijk zijn. Maar daar houdt het niet op. Zo vertelt de Purmerender dat hij naast deze actie ook donaties van buiten Noord-Holland en zelfs één uit België heeft mogen ontvangen. "Er zijn overal mensen zoals ik bezig met het opruimen van zwerfafval en er onderzoek naar doen. Die willen mij een steuntje in de rug geven." 'Vijf euro vondst' Tussen al dat zwerfafval ligt soms toch nog wat anders. Zo vond Groot vlak voor het gesprek met NH Nieuws nog iets. "Dat is dus wel heel grappig, echt twee minuten voordat je belde, vond ik dus een vijfje. Dit ga ik ook investeren in de kar, in de klemmen of manden denk ik", lacht hij.

Dat de opbrengst zo hoog zou zijn, had Dirk - ook wel 'zwerfinator' genoemd - van tevoren niet verwacht. "Het initiatief is natuurlijk door iemand anders opgezet. Eerlijk gezegd had ik er daarom niet echt verwachtingen bij. Maar ik hoopte op 200 euro dan kon ik een nieuwe kar kopen." Tekst gaat verder onder foto.

Privéfoto

Investeren Het geld gaat Dirk wel gebruiken voor een nieuwe kar, maar ook voor klemmen en manden. "Ook heb ik kosten gemaakt met het aanvragen van nieuwe pasjes. En heb ik voor de zekerheid nieuwe sloten laten plaatsen, want mijn huissleutels lagen er ook in." Hij vraagt zich hardop af: "Of het dom was om alles in de kar te laten liggen?" Hij is er snel over uit: eigenlijk niet. "Het kostbare lag onderop en die kar staat altijd overal. Iemand die zo snel even iets jat, een bolderkar, die doet vaker zulke dingen dat is mijn beredenering."

In de dader is hij eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd. "Normaal zijn het alleen honden die geïnteresseerd zijn in de inhoud van de kar, die gaan er altijd aan ruiken", grapt Groot. "Als de dader de bolderkar weer op de oude plek waar hij het stal neerzet, vind ik het al best. Dan hoef ik er verder ook niets van te weten." Doelen De laatste paar maanden ontvangt Dirk veel opdrachten vanuit bedrijven en de gemeente. Maar zelf heeft hij ook nog ambities. Zo heeft hij plannen voor het opzetten van een eigen stichting Zwerfinator Foundation. Op deze manier kan hij zijn onderzoek zowel technisch als organisatorisch uitbreiden, legt hij uit. "Ik wil meer onafhankelijk onderzoek gaan doen en kijken of ik hier ook software voor kan ontwikkelen. Zo kan ik bijvoorbeeld ook campagne gaan voeren." Het ingezamelde geld gebruikt hij -naast het vergoeden van de gemaakte kosten en het kopen van een kar- voor de stichting. "Ik vind het écht geweldig en wil iedereen heel erg bedanken die heeft gedoneerd en mijn strijd meevoert."