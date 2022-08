Politiek in Hoorn vreest voor lege geldautomaten tijdens kermis en stelt vragen

Over twee dagen staat Hoorn weer in het teken van de kermis, waar duizenden bezoekers op afkomen. Nu geldtransportbedrijf Brink's heeft laten weten dat geldautomaten – in de zomer – buiten gebruik kunnen zijn, springt de politiek in Hoorn inmiddels in de bres.

De kermis in Hoorn staat om de hoek, dit jaar weer op normale wijze. Zaterdag 6 augustus bijt wethouder René Assendelft om 14.00 uur het spits af. De voorbereidingen op de Vale Hen zijn dan ook in volle gang, want in de binnenstad moeten uiteindelijk 67 attracties verrijzen.

Toch baart de politiek in Hoorn zich zorgen, zeker nu de kermis alsmaar dichterbij komt. Een evenement waar duizenden bezoekers op afkomen. "De berichten over lege geldautomaten in Nederland verontrust mij. Zeker nu Hoorn vanaf zaterdag eindelijk weer in het teken staat van de kermis", zegt John Halsema, van Lokaal Hoorn, aan NH Nieuws. Het is volgens hem voor de bezoekers te hopen dat ze bij veel attracties kunnen pinnen.

Geldtransportbedrijf Brink's en Geldmaat waarschuwden al eerder voor lege automaten tijdens de zomer door personeelstekort. Vanwege de vakantieperiode en ziekte lukt het minder goed om de geldautomaten op tijd te bevoorraden. In Enkhuizen – bij het Koperwiekplein – was het bijvoorbeeld al raak. Daar stond een geldautomaat een paar dagen buiten gebruik. Dat probleem is inmiddels opgelost.

Slechts drie

Lokaal Hoorn heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld. "Er zijn al te weinig automaten in de binnenstad. En wat als bezoekers voor een lege automaat komen te staan?", vraagt Halsema zich af. "Moeten ze dan op zoek naar een automaat waar ze toevallig nog kunnen pinnen? Die kant moeten we niet opgaan. De bezoekers moeten kermis kunnen vieren zonder problemen, daar moeten we als stad voor zorgen."