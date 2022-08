Ziel van de regio: Visafslag IJmuiden leeg, maar toch de grootste

Een gekke gedachte bij het zien van een lege visafslag in IJmuiden: het is sinds kort de grootste van Nederland. "Kan je nagaan wat er in andere afslagen is", lacht Cor Lokker. Hij ziet er de humor wel van in, maar maakt zich ook zorgen om de visserij. "We weten niet waar we aan toe zijn."

Op zoek naar de ziel van de regio ging NH langs bij de visafslag in IJmuiden. Dat was even schrikken: wie een aflevering van de serie NH Leeft van negen jaar geleden terugkijkt, ziet een veel bedrijvigere en drukkere visafslag.

Het is niet moeilijk te raden waarom er nu minder gevangen wordt: de visprijzen zijn prima, daar ligt het niet aan, denkt Lokker. En aan de wil om hard te werken ligt het zeker niet: "Je doet heel je leven je best ervoor."

Één gek in Rusland

Maar de inval van Poetins Rusland in Oekraïne richt zelfs 2.200 kilometer westwaarts schade aan. Lokkker: "Dan komt er één gek in Rusland en die regeert alles... en door de olieprijzen is het op den duur niet haalbaar meer. Daar moet een compensatie voor komen", denkt Lokker.

En dus liggen 'een stuk of tien' kotters stil in de IJmuidense haven. "Het is een drama, veel vissers stoppen ermee", weet Lokker.

In de IJmond-aflevering van de NH Zomertoer 2022: Ziel van de regio gaat presentator Koen Bugteren in gesprek met bijzondere IJmondenaren, en op bezoek bij onder andere het Forteiland in IJmuiden.