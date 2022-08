AZ naar Schotland zonder aanwinsten Bazoer, Odgaard en Vanheusden

AZ is vandaag zonder Jens Odgaard, Zino Vanheusden en Riechedly Bazoer in het vliegtuig gestapt richting Schotland voor de ontmoeting met Dundee United in de Conference League. Ook Jesper Karlsson, Yukinari Sugawara en Peer Koopmeiners zijn niet meegereisd met de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Bazoer tekende maandag een driejarig contract bij AZ, maar de middenvelder is ziek en zal daarom tegen Dundee United niet zijn officiële debuut gaan maken. Ook Peer Koopmeiners is ziek en blijft daarom achter in Alkmaar.

Karlsson, Sugawara en Vanheusden zijn op de weg terug van blessures, maar zijn nog niet fit genoeg om in actie te komen. Ook Odgaard moet de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League aan zich voorbij laten gaan. De Deen die overkwam van het Italiaanse Sassuolo is geblesseerd.

Play-offs

Donderdag speelt AZ de eerste wedstrijd tegen Dundee United. Aftrap is om 21.00 uur. Volgende week donderdag is de return in Alkmaar. Als AZ doorbekert zal het in de play-offs van de Conference League gaan spelen tegen Riga FC of Gil Vicente.