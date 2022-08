Blog: Wielerronde weer in Santpoort, startschot door Büchli • Rapper haalt gisteren gestolen horloges weer op in IJmuiden

Een horloge met wifi, GPS en allerlei apps, is dat nou nodig? Handig is het in ieder geval wel, bewijst Tim Kimman, beter bekend als de artiest Jebroer. Na een inbraak in zijn auto in de nacht van maandag op dinsdag miste hij onder andere een paar van zulke veredelde uurwerken.

Dat ook het horloge van zijn zoontje was meegenomen, kon Kimman niet verkroppen. En dus kwam hij in actie: op afstand wist Kimman door alle snufjes op het apparaat ongeveer de locatie van het ding te bepalen, en er foto's mee te maken. Aan de hand daarvan bleek dat een vrouw uit IJmuiden de buit in bezit had. Dat meldde De Jutter in een berichtje.

Kimman wist via via contact op te nemen met de vrouw. Toen die doorhad hoe laat het was, wilde zij de horloges meteen teruggeven. In een filmpje op zijn Instagram-account liet de rapper gisteravond weten: Jongens, oma (de vrouw, red.) is terecht. Ze heeft de horloges gekregen van iemand, en heeft er niets mee te maken. Ze schaamt zich dood en de horloges worden nu gehaald."

Daarna laat de rapper nog wel op zoek te gaan naar deze 'iemand'. "Er is meer gestolen dan alleen de horloges."

Het Instagram-verhaal van de rapper is nog tot ongeveer half acht vanavond zichtbaar.

Thomas Jak