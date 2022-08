Blog: Eerste minderjarige asielzoekers vanaf oktober in Driehuis • Weer wielerronde van Sanpoort

Dinsdag 2 augustus stond volledig in het teken van het ringsteken in de Hoofdstraat in Santpoort-Noord. Kids startten ’s ochtends op de fiets, en in de middag waren de pony’s en paarden aan de beurt. In de loop van de dag waren er steeds meer brommers te zien in het dorp. Deze werden uit garages gehaald en opgepoetst voor de avond. Ruim 100 deelnemers bromden door de Hoofdstraat, strijdend om zo veel mogelijk raak gestoken ringen.

