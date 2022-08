Grote zoekactie naar vermiste Martijn in bos tussen Hilversum en Lage Vuursche

De politie is vanavond samen met vrijwilligers, waaronder het Veteranen Search Team, op zoek naar de 20-jarige Martijn van der Made uit Hilversum. Ze zoeken in het bos tussen Hilversum en Lage Vuursche.

Er is gistermiddag rond 14.45 uur voor het laatste contact geweest met Martijn. De hondenbrigade is ook betrokken bij de zoekactie in het bos. Volgens de politie wordt er gedacht aan een mogelijke suïcide.