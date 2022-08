AZ treft Riga of Gil Vicente bij positief resultaat tegen Dundee

Mocht AZ doorbekeren tegen Dundee United in de Conference League, dan weten de Alkmaarders dat in de volgende ronde of Riga of Gil Vicente wacht. Dit was het resultaat vandaag bij de loting voor de play-offs van het derde Europese bekertoernooi.

AZ moet eerst nog in de derde voorronde langs Dundee United zien te komen. Aanstaande donderdag speelt de ploeg van trainer Pascal Jansen eerst in Schotland en exact een week later is in Alkmaar de return.

In diezelfde derde voorronde speelt het Portugese Gil Vicente tegen Riga FC uit Letland. De winnaar van dit duel zal gaan strijden tegen AZ of Dundee United om een plek in de groepsfase van de Conference League.