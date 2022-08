Opnieuw twee aanhoudingen in bedreigingszaak Halsema

Er zijn opnieuw twee verdachten aangehouden in verband met de bedreigingen aan het adres van Femke Halsema. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan AT5. De burgemeester ontving de bedreigingen nadat de kampioenshuldiging van Ajax op het Museumplein dit jaar werd afgeblazen .

In totaal zijn er nu vijf verdachten aangehouden in de zaak. In juni werd bekend dat er drie personen uit Hollands Kroon, Culemborg en Dokkum zijn aangehouden.

Mediation

De vijf verdachten gaan in eerste instantie een mediationgesprek aan met de burgemeester. Het OM sluit niet uit dat ze daarna alsnog vervolgd worden. De uitkomst van het gesprek kan dat besluit beïnvloeden, maar is niet leidend, zegt een woordvoerder. Het OM laat ook weten dat het onderzoek in de zaak nog loopt. Het kan dus zijn dat er nog meer aanhoudingen zullen plaatsvinden.

De huldiging van Ajax op het Museumplein kon niet doorgaan omdat het niet lukte om genoeg beveiligers in te huren. De ploeg werd daarom in de Johan Cruijff Arena gehuldigd.