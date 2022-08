Eerste experimentele transportvlucht met drone over de Waddenzee

Transport met een drone is sneller, veiliger en schoner dan vervoer per schip en het METIP doet onderzoek naar uitbreiding van het aantal toepassingen van vrachtvervoer met drones. METIP staat voor: Maritime, Emerging and Enabeling Technologies Innovation Park en is een samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven en marine.

Het is voor het eerst dat een drone met lading boven de Waddenzee zal vliegen. De ANWB en PostNL hebben wel testvluchten uitgevoerd voor medisch transport per drone tussen ziekenhuizen in Meppel en Zwolle, maar dat was boven land. Het vliegen boven zee is ingewikkelder omdat er veel regels zijn die het vliegen boven zee bemoeilijken vertelt projectcoördinator John Spee. "Zo moeten wij een andere route vliegen dan oorspronkelijk gepland, omdat een wet uit 1990 het onmogelijk maakt om met een drone boven zee te vliegen, die wet stamt uit een tijd dat er nog niet eens drones bestonden."

Het METIP wil de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor het opzetten van een pilotproject voor spoedzendingen naar de Waddeneilanden. Nu gebeurt spoedvervoer naar Waddeneilanden en boorplatforms vaak met schepen en helikopters, maar dat is veel duurder en vervuilender dan het vervoer per drone.

Het onbemande vliegtuigje wordt op veel terreinen steeds normaler. Zo doet de KNRM onderzoek naar de inzet van drones bij het redden van drenkelingen en gebruikt Rijkswaterstaat drones om verkeerssituaties in de gaten te houden. Maar ook archeologen maken steeds vaker gebruik van onbemande vliegtuigjes. Zo werd in Weesp de omtrek van een lang verdwenen kasteel vastgelegd door een drone met gespecialiseerde fotoapparatuur boven een weiland te laten vliegen.

Vogel onderzoek

Niet helemaal toevallig is de eerste transportvlucht per drone een retourvluchtje NIOZ. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee maakt van de gelegenheid gebruik om ook een klein onderzoekje uit te voeren. Op de terugweg naar Den Helder vliegt in de buik van de drone een zendertje mee dat normaal aan vogels vastgemaakt wordt voor onderzoek. Omdat de positie van de drone tot in detail bekend is, zal worden bekeken hoe nauwkeurig de positiebepaling van de vogelzender is. Die informatie kan dan weer gebruikt worden om het onderzoek naar de trekroutes van vogels te verfijnen. Op de heenweg van Den Helder naar Texels vervoert de drone een grondmonster.

Het is de bedoeling dat dat de drone om 11.30 uur opstijgt aan de zee kant van Fort Huisduinen. Naar verwachting is de drone een halfuurtje later weer terug in Den Helder.