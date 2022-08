26 appartementen in kantoorpand aan Koopvaarder in Hoorn

In een voormalig kantoorpand aan de Koopvaarder in Risdam-Zuid – een wijk in Hoorn – komen binnenkort 26 appartementen. Het college heeft akkoord gegeven op het plan van de eigenaren om de kantoorruimte om te bouwen tot woningen. Het kantoor wordt momenteel gebruikt voor de opvang van 80 Oekraïners.

Afbeelding ter illustratie

De eigenaren van het kantoorpand aan de Koopvaarder in Hoorn hebben jaren geleden al een plan ingediend bij het college. Ze willen de ruimte ombouwen tot een appartementencomplex. In het eerste plan wordt een volledige extra bouwlaag aan het pand toegevoegd, plus een extra halve terugliggende laag. Het college heeft akkoord gegeven voor de plannen, aangezien er hiermee een flink aantal betaalbare woningen aan de stad worden toegevoegd. In een nota van uitgangspunten heeft de gemeente vastgesteld aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Zo moet er bijvoorbeeld een goed balkon of kleine buitenruimte bij iedere woning gemaakt worden en moet er voldoende parkeerruimte zijn voor alle bewoners. Het bouwplan, waarvan de eerste schets al in 2018 gemaakt werd, wordt nu verder uitgebreid door de eigenaren. Later dit jaar moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Als daar een akkoord op is gegeven, kan er gestart worden met bouwen. Het is niet bekend wanneer deze appartementen klaar zullen zijn. Niet in pand Karsten Vorige week maakte het college nog bekend dat zij niet mee zullen werken aan de komst van 10 à 12 jongerenappartementen in het voormalige winkelpand van Karsten. Zo zou de mogelijke parkeerdruk vergroot worden door het toenemende aantal personen in het pand. Daarnaast zou volgens het college de cultuurhistorische waarde van het gebouw afnemen. Daarnaast zou het volgens de gemeente door de komst van jongerenwoningen niet mogelijk zijn om dorpslint intact te houden. "Medewerking verlenen aan dit initiatief zorgt voor precedentwerking, waarmee de ruimtelijke kwaliteiten van het lint onder druk komen te staan", aldus het college.