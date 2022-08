Hand van vispluis als 'noodkreet van de zee': "65.000 kilo belandt in de Noordzee"

Twee metershoge blauwe handen – gemaakt van vispluis – waren de afgelopen twee dagen te zien in Hoorn, waar het zomerfestival 'All Hands on Deck' werd gehouden. En dat doen ze niet zomaar. De 'pluishand' moet de noodkreet van de zee symboliseren. "Het kunstwerk moet de consument bewuster maken van de gevaren."

Kunstenaar Kianoosh Gerami (links) en Erik van Uffelen (rechts) voor de 'pluishand' - Eef de Graaf

Vispluis dus. "Wie regelmatig langs de kust loopt, ziet het liggen. Van die blauwe plastic draadjes. Maar de meeste mensen weten niet wat het is en waar het vandaan komt", viel initiatiefnemer Erik van Uffelen uit Zierikzee op. Laat dat nu precies de reden zijn waarom Van Uffelen deze zeereis – onder de noemer: 'Pluis Hands on Tour' – samen met zij vrouw Stella begon. "Met alleen opruimen komen we er niet. We moeten dit probleem onder de aandacht brengen." Vispluis wordt gebruikt in de visserij om de netten te beschermen tegen de bodem. "Die slijten of breken na een tijdje af, waardoor ze achterblijven in de zee. Het is één van het meest voorkomende soorten strandafval dat aanspoelt aan de Nederlandse kust." Alleen al in Nederland en België wordt jaarlijks 125.000 kilo vispluis aan de visserij verkocht. De helft daarvan – zo'n 65 duizend kilo – belandt in zee en nog een kleiner deel spoelt uiteindelijk aan. "Je kan hiermee zeven keer de aarde rond. Dat zijn zorgwekkende signalen."

De 'pluishanden' worden weer voorzichtig aan boord gehesen Eef de Graaf

Het zeilschip De Vrijbuiter vaart vanuit Zeeland naar de Waddenzee. Tijdens de zeereis worden meerdere plaatsen bezocht, om het probleem van zwervend afval onder de aandacht te brengen. Naast Hoorn wordt vandaag Enkhuizen aangevinkt. "In Enkhuizen houden we een korte tussenstop, waarna we zullen doorvaren naar Harlingen (Friesland) en de Waddeneilanden. Op de terugreis komen nog Den Helder, Heemskerk en Zandvoort aan beurt." Plasticvrij In al deze plaatsen komen de zogeheten 'pluishanden' aan wal. Met een boodschap: maak de zee plasticvrij. Iets wat een wereldwijd probleem is. "Het is niet alleen een Zeeuws probleem, het komt overal voor", ziet Van Uffelen. Hoewel de oorzaak – en indirect ook de oplossing – bij de visserij ligt, kan de consument hier ook een rol in spelen. "Er zijn duurzamere alternatieven, zoals biopluis en jakleer. Maar die vallen duurder uit. Plastic is gewoon heel erg goedkoop. Als consumenten bereid zijn meer te betalen voor hun vis, dan komen we al een heel eind."