Amsterdam NL V Sporten in de allereerste queer-sportschool van Amsterdam: "Kan hier helemaal mezelf zijn"

Amsterdam is een nieuwe sportschool rijker. Eentje met een kleurrijk randje, genaamd: We Are Queer. Die naam zegt het al. De sportschool in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost richt zich helemaal op de LHBTQIA+ gemeenschap. Dat was hoognodig volgens oprichter en personal trainer Senn van Beek.

Queergyms bestaan al een langere tijd in de Verenigde Staten en sinds vorig jaar is er zo'n sportschool in Rotterdam. Uit eigen ervaring wist Van Beek dat er ook behoefte was aan een queergym in Amsterdam. "Als non-binair persoon voel je je nooit helemaal verbonden in een sportclub. Dat kwam met name door het taalgebruik en de cultuur in de gym. 'Goedendag dames en heren', en alleen maar heren en dames toiletten. Een queergym in Amsterdam is nodig omdat er in de reguliere sportscholen niet altijd inclusie is." Tekst gaat door onder de foto.

Die verbinding staat in de sportschool "We Are Queer" volgens Van Beek wel centraal. Naast sporten is de gym ook bedoeld om nieuwe mensen uit de community te leren kennen. "Dat maakt sporten ook leuker." De sporters die maandag de eerste groepsles volgden, keken uit naar de komst van de sportschool: "Ik vind het fijn om in een veilige, niet hetero normatieve omgeving te sporten", zegt Anne Stam. De nieuwe sportschool bestond niet van de één op de andere dag. 3,5 jaar geleden kwam Van Beek al met het idee. De community en de gemeente waren enthousiast, maar Van Beek had moeite met het vinden van de juiste middelen. "Het is best een pittige tocht geweest, vooral het vinden van een locatie, makelaars enthousiast krijgen en al het geld bij elkaar krijgen. Dat ging niet vanzelf."

Quote "Het gevoel om nooit echt ergens thuis te voelen gaf mij het doorzettingsvermogen" Senn van beek, oprichter we are queer

Daarom startte Van Beek een crowdfunding met als doel 50.000 euro voor de realisatie van een grote sportschool. "Dat was een knaller. Ik kreeg veel positieve reacties en donaties." Toch bleef het bedrag steken op zo'n 15.000 euro. Van Beek hoopte op een grote investeerder, maar mede door corona lukte dat niet. Toch zocht van Beek door. "Het gevoel om nooit echt ergens thuis te voelen gaf mij het doorzettingsvermogen." De aanhouder won. Begin juli kreeg Van Beek de sleutels van een klein pand in de Dapperbuurt in handen. "In eerste instantie wilde ik wat groters omdat ik verschillende dingen wil aanbieden. Maar dat kleine maakt het heel intiem, veilig en inclusief. Het sociale aspect komt meer tot z'n recht. Het is een mooie eerste stap."