Brandweer net pas klaar met nablussen • Jongens opgepakt voor brand

Tata Steel moet geen kunstduin van restproduct slak mogen aanleggen, zolang er onduidelijkheid bestaat over de precieze herkomst van de giftige stof chroom 6 op het bedrijfsterrein. Dat vindt Stichting Duinbehoud. Voorzitter Marc Janssen dringt in een brief aan de provincie aan op intrekking van de vergunning voor de aanleg.

Vorige maand werd de verguning verleend, ondanks eerdere bezwaren tegen het kunstduin. Sindsdien openbaarde de Volkskrant dat de kankerverwekkende stof chroom 6 gevonden is in het grondwater op het terrein van Tata Steel, maar dat niet duidelijk is waar het precies vandaan komt. Dat moet Tata Steel nu uitzoeken van de provincie. De stof vormt als het in de bodem of het grondwater komt een risico voor de natuur en volksgezondheid.

In 2020 werd er chroom 6 aangetroffen in slak, hoewel Tata en Harsco, de slakverwerker op het Tata-terrein, dat in twijfel trokken. Volgens Duinbehoud is de stof nu 'in de nabijheid van de bestaande slakberg van staalslakken op het terrein van Tata Steel' gevonden en is het dus niet uit te sluiten dat er chroom 6 uit dat slak is weggelekt.

Nu vraagt de stichting om de duinaanleg in ieder geval uit te stellen tot de herkomst van de stof onderzocht is.

"Eerst zal duidelijk moeten worden hoe het chroom 6 in het grondwater terecht is gekomen en welke maatregelen er noodzakelijk zijn om dit in de toekomst te voorkomen", schrijft Janssen. "De aanleg van het kunstduin kan de aanpak van de gesignaleerde verontreiniging van bodem en grondwater met chroom 6 ernstig belemmeren."

Thomas Jak

Zie hier een video over bezwaren tegen het kunstduin van augustus vorig jaar.