People of the Pride: "Op mijn diploma staat straks mijn oude naam, dat is niet leuk"

Voor veel Amsterdammers is de Pride week een week waarin ze zichzelf kunnen zijn. In de week van de Pride maakt AT5/NH Nieuws de serie "People of the Pride". In deze aflevering zie je Mars Remijn, dit jaar is het de eerste keer dat Mars viert dat hij steeds meer zichzelf is. Als transgender is er het afgelopen jaar veel veranderd: "Ik voel me beter dan ooit, beter dan toen ik me de hele tijd aanpaste."

"Als ik over transgenders las, dan was dat vaak negatief of heel overdreven. Zo wilde ik niet zijn", begint Mars. Hij weet nog goed wat de doorslag gaf voor zijn coming out. "Ik las een artikel over transgender zijn, en dat was de eerste keer dat ik me er echt in herkende. Toen dacht ik: dit is het wel!"

Mars wist altijd al dat hij zich meer jongen dan meisje voelde, maar wist daar nooit een vinger op te leggen. "Je kunt ook gewoon een jongensachtig meisje zijn, dacht ik." Op de basisschool wist hij goed wie hij was, maar eenmaal in de brugklas werd dat lastiger. "Ik kwam in een omgeving waar je heel erg aan een standaard moet voldoen, dus ik ging me aanpassen aan alle andere meisjes in mijn klas. Ik droeg bepaalde kleding en liet mijn haar lang groeien."