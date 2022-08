Pride at the Beach in Zandvoort: "Iedereen moet kunnen zijn wie die wil"

Het is Pride at the Beach in Zandvoort en dat betekent veel regenboogvlaggen, vrolijke mensen en gezellige muziek. In het gemeentehuis aan het Raadhuisplein klonk er zelfs vanuit de oude werkkamer van de burgemeester een heus radioprogramma van Rainbow Radio.

Een van de presentatoren is Ronald Hueskens, mede-organisator van Pride at the Beach. "Normaal maken we iedere eerste maandag van de maand op ZFM een radioprogramma en vandaag maken we een speciale editie vanuit het gemeentehuis. We hebben de boxen uit het raam gezet zodat iedereen buiten die boodschappen doet, ons programma kan volgen."

Belangrijk

Volgens Hueskens is het belangrijk dat er een evenement als Pride at the Beach is. Hueskens: "Er was laatst nog in het nieuws dat in het Hervormd Lyceum in Gorkum leerlingen gedwongen werden om uit de kast te komen door de schoolleiding. Ze werden ook opgesloten in de directeurskamer en moesten publiekelijk vertellen dat zij op mannen of vrouwen vielen. Schandalig, echt schandalig dat dat nog steeds in Nederland gebeurt. We zijn er dan ook nog lang niet."

