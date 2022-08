Hilversum wil paal en perk stellen aan flitsbezorgers, Gooise Meren denkt na over nieuwe regels

Hilversum wil paal en perk kunnen stellen aan het aantal flitsbezorgbedrijven in de gemeente en is daarom bezig met het invoeren van een vergunningstelsel. Bij de buren in Gooise Meren zijn ze nog niet zover, maar daar denken ze wel hardop na om het Hilversumse voorbeeld te volgen.

Adobe Stock

Sinds dit jaar is het nieuwe bezorgfenomeen ook geland in Hilversum en Gooise Meren. Bezorgdiensten opereren vaak vanuit winkelpanden. Dat is hun distributiemagazijn, darkstores genoemd. Zodra de klant de boodschappen besteld heeft, moeten deze binnen een mum van tijd zijn afgeleverd. Vaak gebeurt dat door bezorgers met grote rugtassen op een elektrische fiets. Flink, Getir en Gorillas zijn in 2022 begonnen in de mediastad, al heeft het laatstgenoemde bedrijf vorige week laten weten er alweer mee te stoppen. Gorillas meldt dat het onder meer in Hilversum niet rendabel is. In Gooise Meren heeft Flink een darkstore.

De drie overgebleven darkstores in de twee Gooise gemeenten steken schril af met het aantal in bijvoorbeeld Amsterdam. In maart liet het college van burgemeester en wethouders van Hilversum weten dat de hoofdstad al meer dan 30 darkstores telt. Zwaar middel Omdat het aan het begin van dit jaar nog niet zo'n vaart liep met flitsbezorgers in de mediastad wilde het college nog niet grijpen naar 'zware middel' van een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. Dat is nu kennelijk anders. Uit navraag bij beide gemeenten blijkt dat Hilversum nu wel achter de schermen bezig is met het optuigen van een vergunningstelsel. Hier geldt al een voorbereidingsbesluit (een verklaring van de gemeenteraad dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid) om vestiging van nieuwe flitsbezorgers te monitoren. Sturen op Zodra het besluit is genomen, hebben nieuwe bedrijfjes een vergunning nodig om zich in Hilversum te mogen vestigen voor het snelle bezorgen van de boodschappen. Op deze manier kan de gemeente sturen op het aantal diensten binnen de gemeentegrenzen, locatie van de diensten en de ruimtelijke impact van de vestiging. In Gooise Meren zijn ze nog niet zover, maar op het gemeentehuis in Bussum denken ze wel serieus na om hetzelfde te doen en het beleid aan te passen. De gemeente laat aan NH Nieuws weten dat zij bezig is met een inventarisatie of zij actief wil gaan sturen op de vestiging van deze bedrijven en op welke locaties flitsbezorging dan zou kunnen. Het oude pand van ijzerhandel Baltus op de hoek van de Sint Vitusstraat en de Nieuwstraat is nu de enige darkstore.

Het tegengaan van overlast is een aspect dat beide gemeenten scherp in het oog zeggen te houden. Vanuit het Hilversumse raadhuis klinkt dat vooral bij de start van Flink een aantal klachten zijn gemeld. De meeste gingen over geluidsoverlast. Omwonenden ondervonden in de avonduren last van bezorgers die buiten voor het distributiemagazijn stonden te wachten. Daarnaast waren de geparkeerde fietsen op de stoep een andere bron van ergernis. Volgens de gemeente heeft het bedrijf maatregelen genomen, nadat de gemeente contact had opgenomen over de klachten. Sindsdien zijn geen klachten bekend, aldus de gemeente Hilversum. Verkeersonveilig In Gooise Meren gaan de meeste klachten over het weggebruik van de bezorgers. Zij zouden zich lang niet altijd aan de verkeersregels houden en voor verkeersonveilige situaties zorgen, iets waar in Hilversum weer geen klachten over zijn gedaan bij de gemeente. Verder meldt Gooise Meren niets over overlast rond de darkstore in Bussum. Dat is opmerkelijk. Eind mei heeft D66 Gooise Meren schriftelijke vragen gesteld, die overigens nog steeds onbeantwoord zijn, en daarin stelt de partij duidelijk dat zij wel signalen heeft opgevangen van bewoners die klagen over rondhangende bezorgers.

Veranderend gedrag

Het moeten aanpassen van het beleid, zoals bij het reguleren van flitsbezorgters, is steeds vaker aan de orde in gemeenteland. Dat heeft het met veranderende gedrag van de consument te maken. Dat gaat verder dan alleen het online-winkelen, maar komt ook voor in onder meer mobiliteit. Denk aan de opkomst van Uber in de taxibranche en de toename van elektrische deelscooters. In de hotelbranche hebben de bed and breakfasts (B&B) een vlucht genomen, waardoor gemeenten zoals Amsterdam als de wiedweerga de regels hebben moeten veranderen. In Hilversum werken ze op het raadhuis naast nieuwe regels voor flitsbezorgers ook aan nieuw beleid voor de bedrijven die hun e-scooters willen stallen in de mediastad.

Lees ook Gooi Rondhangende bezorgers en verkeersonveilig: klachten over Bussumse darkstore