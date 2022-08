Plofkraak op de dijk: "Volendammers doen zoiets niet"

De schepen lagen te klotsen in de haven en zelfs de foto's in het Praathuis vielen van de muur door de klap. Vannacht rond 03:15 uur hoorden getuigen twee harde ontploffingen die de voorgevel van twee winkels aan de dijk verpulverden; een plofkraak. Omstanders menen te weten dat er geen euro werd buitgemaakt. De politie zoekt twee, donker geklede mannen die kort na de explosie op een motorscooter wegscheurden.

De krakers lijken het gemunt te hebben op een geldautomaat in de toeristenwinkel aan de dijk. Maar volgens omstanders was de automaat zo goed beveiligd dat de daders zonder buit vertrokken met achterlating van een enorme ravage. De schade is zo groot dat het wel even zal duren voor er in de winkel weer toeristen in Volendammer kostuum gefotografeerd kunnen worden.

Het hele dorp loopt 's morgens uit om de schade te bekijken en het commentaar is niet van de lucht. "Verschrikkelijk", verzucht een man die normaal in het Praathuis, het kleine houten huisje in de haven waar een vaste club oudere heren de dagelijkse gang van zaken bespreekt, zit.

Niet verbaasd

De Volendammer vervolgt: "We zaten erop te wachten hoor. Het is onbeschermd, er staat zelfs geen paaltje." Hij is dus niet verbaasd over de plofkraak van vannacht. Een ander zegt het jammer te vinden dat de enige voorziening waar toeristen nog contant geld konden halen doelwit van de krakers werd : "Jammer dat zoiets gebeurt aan de dijk."