Tarik Tissoudali loopt heftige blessure op en ziet WK-droom en transfer in rook opgaan

Tarik Tissoudali heeft een flinke klap te verduren gekregen. De aanvaller uit Amsterdam heeft een kruisbandblessure opgelopen en daardoor mist hij het WK met Marokko. De aanvaller van AA Gent was de laatste tijd ijzersterk bezig in België.

"Ik heb voor de komende zes maanden mijn laatste wedstrijd gespeeld", schrijft de oud-speler van Telstar op zijn Instagram-pagina. De blessure liep hij op in een oefenwedstrijd met Sint-Truiden. "Vele dromen vallen weg, maar Allah heeft altijd een beter plan dan dat ik heb voor mezelf. Ik beloof jullie dat ik sterker zal terugkeren. Ik wens mijn team alle succes dit seizoen en ik zal er staan tijdens de play-offs. Ik zal ook Marokko steunen tijdens het WK."

Naast het uiteenspatten van de WK-droom ziet Tissoudali ook een streep door zijn transfer gaan. Al-Rayyan uit Qatar had verregaande interesse en wilde hem inlijven. In de woestijn had Tissoudali een zeer lucratief contract kunnen tekenen. Afgelopen seizoen tekende de aanvaller in 52 wedstrijden voor 27 goals en 9 assists bij AA Gent.