Mariska heeft de eigenaar van gevonden geld nog niet te pakken, bedrag aangegeven bij gemeente

De eigenaar van een vorige week gepind bedrag dat in een geldautomaat is blijven steken heeft zich nog niet gemeld. Dat laat Mariska van Blokland-Pasveer weten, die het geld vorige week in de automaat terugvond en op zoek is naar de rechtmatige eigenaar. "We hebben het als gevonden voorwerp bij de gemeente aangegeven."

Op de bon staan onder meer de datum en het tijdstip van pinnen vermeld. Ook de laatste vier cijfers van het rekeningnummer zijn op de bon terug te vinden. Omdat het uit een Geldmaat komt, kan het van iedere bank afkomstig zijn.

Na een oproep op Facebook kwamen er veel reacties van andere inwoners uit Enkhuizen, die haar prezen om haar eerlijkheid. "Het aantal reacties verbaasde me wel een beetje. Maar voor mij is het normaal dat je dit doet", licht ze toe. "Tussen de reacties zaten ook een paar goede tips. Ook een paar waar ik zelf al aan gedacht had."

Aangegeven bij gemeente

Afgelopen weekend heeft ze het geldbedrag aangemeld bij de gemeente als gevonden voorwerp. Daar kan de rechtmatige eigenaar zich melden om in contact te komen met Mariska. "Het is geen wereldbedrag, maar wellicht is het voor iemand anders wel heel veel waard", vertelt Van Blokland. "Het kan zijn dat het van een oudere persoon is, die geen sociale media heeft. Of van een toerist, of een tiener die geld van zijn krantenwijk heeft gepind."

Mocht het zo zijn dat het geld na een jaar niet is opgehaald, dan mag Mariska het bedrag houden. Mede dankzij een van de reacties weet ze dan ook wat ze met het geld gaat doen. "Iemand zei dat het aangeven van het gevonden bedrag een bloemetje waard is, dus als ik het na een jaar mag houden, dan kopen we er een mooi boeket voor", sluit ze af.