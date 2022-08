Geliefde visboer Dirk stopt na 40 jaar visverkoop aan Muiders: "Waar haal ik nu mijn vissie?"

Een begrip in Muiden: de viskraam van de Katwijkse Dirk van der Plas. Al veertig jaar verkoopt hij al haring, kibbeling en lekkerbekjes vanaf het Vestingplein, maar daar komt nu een einde aan. "Dat is een ramp, waar haal ik nu mijn vissie", reageert een vaste klant.

"Er is een tijd van komen en een tijd van gaan", aldus visboer Dirk van der Plas. "Ik ben in 1982 op 22 april hier begonnen, dat is meer dan veertig jaar geleden. Ik ben 64 en dan is het wel mooi geweest."

Op 13 augustus opent hij voor het laatst zijn viskar in Muiden. "Dit zijn de mooie tijden", zegt Dirk wijzend naar het zonovergoten weer. "Prachtig weer, veel klandizie. Straks komt er weer een winter aan en op een gegeven moment wordt het een keer te zwaar."

Een aantal jaar terug besloot Dirk ook al een periode te stoppen. "Dat was toen noodgedwongen, ik was toen overspannen. Toen verkocht ik mijn kraam aan een Spakenburgse jongen." Die kocht twee jaar later echter weer een eigen winkel en dus kwam de plek in Muiden weer vrij. "Toen heb ik besloten om alleen nog in Muiden te gaan staan en heb ik hier toch weer zo'n twee, drie jaar gestaan."