Het nieuws van 1 augustus: Blussen hooibalen Heemskerk 'duurt nog uren' • Steunbetuiging voor boeren op graffitimuur Beverwijk

De kortebaandraverij in Santpoort moet het donderdag doen zonder Lindsay Pegram. De meest succesvolle pikeur van de laatste jaren is enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een instabiele vochtbalans in haar hersenen.

"Ik ben enkele dagen helemaal van het padje af geweest doordat de vochtbalans in mijn hersenen niet goed was", zegt Pegram. "Omdat ik een epilepsieverleden heb, hebben ze in het ziekenhuis meteen allerlei scans gemaakt, maar gelukkig is er niets geconstateerd in relatie tot epilepsie. Uit de scans bleek bovendien dat ik een ingezakte wervel heb. Hoe ik dat heb opgelopen, wordt nog onderzocht. ”

Pegram herstelt inmiddels thuis verder. Wanneer ze haar rentree maakt is niet bekend. Pegram zou al blij zijn als dat op 10 oktober is op haar thuisbaan in 't Zand. De pikeur uit de Kop van Noord-Holland won dit seizoen met achtereenvolgens Jocke Caine en Southwind Raptor de draverijen van Zwanenburg en Warmond. De paarden waarmee zij won, komen wél aan de start in Santpoort. Southwind Raptor rijdt met leerling-pikeur Marco Spin. Wie in de sulky achter Jocke Caine zit, is nog niet bekend.

De winnaar van 2019, Bo Sprengers met Doc Holiday, ontbreekt donderdag eveneens. Doc Holiday heeft een lichte blessure. De Uitgeestse pikeur heeft geen vervangend paard om aan de start te kunnen verschijnen.

Redactie