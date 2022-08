Zware plofkraak in de haven van Volendam: 'Enorme schade, gelukkig geen slachtoffers'

De ontploffing was vannacht rond half vier. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een enorme knal. De bewoners boven het winkelpand waren vannacht niet thuis.

De omgeving van het winkelpand is vanochtend nog afgezet. Een speciaal onderzoeksteam doet daar nog onderzoek.

Nog weinig bekend

Veel meer is er nog niet bekend over wat er precies gebeurd is en wie er achter de plofkraak zit. Het is ook nog niet duidelijk of en wat de daders buit hebben kunnen maken.

De politie laat weten later vandaag met meer informatie te komen.