De Witte nadert in Luxemburg beste seizoenstijd, Samuel snelt naar winst

De Witte won de finale van de 400 meter in een tijd van 53 seconden en 13 honderdsten. Daarmee was de 29-jarige atleet slechts twee honderdsten langzamer dan haar beste seizoenstijd (53.11) die ze vorige week liep in het Belgische Huizingen.

Het zilver in Luxemburg ging naar de Amerikaanse Kendall Baisden (35.65) en het brons naar Mona Mayer (53.75) uit Duitsland.

Beste seizoenstijd

Op de 100 meter ging de overwinning naar Jamile Samuel. De 30-jarige Amsterdamse kwam in de een tijd van 11 seconden en 32 honderdste als eerste over de finish. De Duitse Lisa Nippgen werd tweede op slechts één honderdste. Derde werd Kristal Awuah (11.43) uit Groot-Brittannië.

In de series liep Samuel haar beste seizoenstijd. Ze was in de halve finale vier honderdste sneller dan in de finale: 11.29.