Regen grote spelbreker in ultieme poging het fierljeprecord te breken

Regerend recordhouder Jaco de Groot uit Woerden was er helemaal klaar voor. "Je rent zo hard zo hard mogelijk - ik zeg wel eens - als een gestoorde op die stok af. Je wilt eigenlijk afremmen, maar je moet erdoorheen rammen. Dan zet je af, klimt een meter of zeven omhoog en laat je aan de overkant vallen, zonder wat te breken. Dat is Fierljeppen."

"Als het regent is de baan glad en kunnen de spelers uitglijden", vertelt Jens Vlasveld van de wedstrijdleiding. "Ook is de paal glad, waardoor ze er niet in kunnen klimmen. We moeten dus echt wachten op droogte." Jaco de Groot is wel vaker op wedstrijden geweest die vanwege het weer werden stil gelegd. "Daar leer je ook wel mee omgaan." Door de weersomstandigheden konden de mannen uiteindelijk een keer springen in plaats van de gebruikelijke twee.

Weer eens wat anders

Een toeschouwer uit de kop van Noord-Holland was ook op de wedstrijd afgekomen. "Het is weer eens wat anders. Je kan wel altijd naar voetbal of Formule 1 kijken thuis, maar ik dacht 'Ik ga even kijken of dit wat is'." Het bevalt ondanks de regen goed. "Altijd nieuwe dingen blijven proberen, dat vind ik leuk."

Na een paar sprongen van de dames werd het pas in de namiddag droog genoeg en konden er nog een aantal mannen springen. Het record van Jaco de Groot werd niet bedreigd. En hij werd zelf uiteindelijk teleurstellend tweede met 17,02 meter. Rian Baas sprong 7 centimeter verder en won het toernooi met 17,07 meter. Bij de vrouwen won de 19-jarige Demi Groothedde uit Utrecht met een sprong van 15,27 meter.