Amsterdam doet opnieuw goede zaken, HCAW ziet Neptunus langszij komen

De honkballers van Amsterdam hebben opnieuw goede zaken gedaan in de strijd om het landskampioenschap. Van de drie wedstrijden dit honkbalweekend tegen Twins Oosterhout, won Amsterdam er twee. HCAW was minder fortuinlijk. De Bussumers moesten tegen Neptunus twee nederlagen incasseren.

Afgelopen donderdag begon Amsterdam in het eigen Loek Loevendie Ballpark met een gelijkspel (4-4) tegen het als vierde en tevens laagst geklasseerde Twins Oosterhout. Gisteren sloeg Amsterdam genadeloos hard toe en won het dit keer op bezoek in Brabant met maar liefst 0-12. De regerend landskampioen kon vandaag de monsterzege een goed vervolg geven en won uiteindelijk de derde wedstrijd nipt met 2-1.

Geen overwinning voor HCAW

HCAW, de andere Noord-Hollandse ploeg in de kampioensgroep, begon in de Rob Hoffmannvallei met een nipte 1-2 nederlaag tegen Neptunus. Op zaterdag werd er in Rotterdam opnieuw verloren. Dit keer gingen de Bussumers met 5-3 ten onder. Vandaag lukte het HCAW wederom niet om te winnen. Het bleef uiteindelijk na twaalf gespeelde innings bij 1-1.

Na vandaag staat Amsterdam nog steeds stevig aan de leiding in de kampioensgroep. Neptunus is door de twee overwinningen langszij gekomen met HCAW en staat nu weer op een gedeeld tweede plaats.