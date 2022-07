Ajax speelt gelijk tegen Almere City in laatste oefenwedstrijd voor competitiestart

Het duel volgde een dag na de verloren wedstrijd tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Die spectaculaire wedstrijd eindigde in een 3-5 overwinning voor PSV. In Almere trad Ajax vooral aan met spelers die zaterdag niet in actie kwamen.

Wel waren er basisplaatsen voor Calvin Bassey, die tegen PSV nog rood kreeg tijdens zijn officiële debuut, en Brian Brobbey. Ook hij kwam tegen PSV in actie als invaller. De spits zorgde na 35 minuten voor de 0-1 voorsprong in Almere, maar door een goal vlak na rust werd het weer 1-1. Dat bleek ook de eindstand.

Aanstaande zaterdag gaat het allemaal echt beginnen. Dan reist Ajax af naar Limburg voor het eerste competitieduel dit seizoen tegen Fortuna Sittard.