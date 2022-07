Omgeslagen kano drijft weg uit haven en veroorzaakt gigantische zoekactie

Op het Markermeer in de buurt bij Bovenkarspel is korte tijd een grote zoekactie geweest nadat er een omgeslagen kano werd gezien. Meerdere boten, een helikopter en een vliegtuig werden ingezet.

Een passant had de kano gezien en schakelde daarna de hulpdiensten in. Dat gebeurde rond 13.50 uur. Ook de peddels die bij de kano horen, werden gevonden. Hierop werd de grote zoekactie opgestart.

Niet veel later kregen de hulpdiensten echter een belletje van de eigenaar van de kano, waarna de zoektocht kon worden gestaakt. De eigenaar bleek nietsvermoedend in de Broekerhaven te liggen.

De eigenaar had de kano achter zijn of haar zeilboot vastgemaakt, maar was deze door een nog onbekende reden verloren. Hierna is de kano vanuit de haven richting het Markermeer gedreven.