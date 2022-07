Verschrikkelijk nieuws voor Sébastien Haller: tumor blijkt kwaadaardig

Voorlopig zal Sébastien Haller niet in actie komen voor Borussia Dortmund. De Duitse club maakte zaterdagmiddag bekend dat de oud-spits van Ajax een kwaadaardige tumor in zijn teelbal heeft. De 28-jarige Ivoriaan zal chemotherapie moeten ondergaan.

"Sébastien krijgt de best mogelijke behandeling en hij heeft een erg goede kans op herstel", meldt sportief directeur Sebastian Kehl. "We wensen hem en zijn familie veel kracht en optimisme toe. We denken aan hem in deze moeilijke tijd."

Er zal de komende maanden geen medische informatie meer worden gedeeld over Haller. Eerder deze week moest hij al een operatie ondergaan, nadat de tumor in zijn teelbal was aangetroffen.

