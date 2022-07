🔴 LIVE: Amsterdam pakt groots uit met 26e viering Pride

Amsterdam staat vanaf vandaag weer negen dagen lang volledig in het teken van Pride. Na twee kleinschalige vieringen pakt de organisatie nu groots uit met zo'n 300 evenementen door de hele stad, met als thema: My Gender, My Pride.

Pride Amsterdam is een festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. "Negen dagen lang bepalen LHBTQI+'ers de norm in de hoofdstad", aldus de organisatie op haar website.

Van 30 juli tot en met 7 augustus vindt dit jaar voor de 26e keer Pride Amsterdam plaats. De aftrap van het evenement is de Pride Walk, georganiseerd door Stichting Homomonument.

Pride Walk

"Het thema van de Pride Walk is dit jaar 'Nobody is free, until we are all free' & 'Queer liberation not rainbow capatalism'. Het gaat over gelijkwaardigheid van iedereen'', vertelt organisator Daan Smeelen tegen AT5.

De protestmars begint met een manifestatie op de Dam om 11.00 uur. Vanaf 12.00 vertrekt de stoet richting het Vondelpark.

Het jaarlijkse hoogtepunt is de Canal Parade op 6 augustus, de wereldberoemde botenparade met een kleurrijke stoet van 80 boten en honderdduizenden bezoekers.

AT5 loopt vandaag mee vanaf de Dam naar het Vondelpark. Bekijk hier de livestream: