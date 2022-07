Hoog Amerikaans bezoek voor Rugby Club Waterland: "Hebben ieders hart gestolen"

Staat daar nou echt NYPD op de shirts van de tegenstander? Sommige toeschouwers van de Rugby Club Waterland moeten even met hun ogen knipperen. Maar het klopt echt: het is de rugby-afdeling van de New York Police Department die een oefenwedstrijd komt spelen. "Deze kans moesten we met twee handen aangrijpen", vond teammanager Gerjo Slootweg toen hem gevraagd werd het te regelen.

Er is niet overdreven veel belangstelling voor de wedstrijd. Er staan enkele tientallen mensen te kijken, waaronder familieleden van de Amerikanen. Het team deed afgelopen week mee aan de World Police and Fire Games, die in Rotterdam worden gehouden. "Maar daar wordt 'sevens' gespeeld, dus een rugbyvariant met zeven man op een compleet veld", legt Slootweg uit. "Daar wordt heel veel gerend. Ze hebben dus gevraagd of ze een oefenwedstrijd konden spelen met een volledig veld dus met vijftien tegen vijftien, en op één of andere manier is die vraag bij ons terecht gekomen." Slootweg vindt het toch wel bijzonder: "Er komen hier regelmatig internationale teams, maar Amerikanen hebben we nog nooit gehad."



Captain Louie Ducceschi van de New York Police Department Rugby Club - NH Nieuws

Het format van het toernooi in Rotterdam was eigenlijk niet zo geschikt voor hun team, vertelt captain Louie Ducceschi van de New York Police Department Rugby Club op voorhand. "We merkten dat absoluut. We hebben veel mannen die beter 15 tegen 15 kunnen spelen vergeleken met de variant die in Rotterdam speelden. Maar we maakten er het beste van. We hebben misschien niet het toernooi gewonnen, maar wel ieders hart gestolen." De Rugby Club Waterland trok uiteindelijk aan het langste eind, het werd 32-24.