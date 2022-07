Ajax verhuurt Anass Salah-Eddine aan FC Twente

Met een contractverlenging tot de zomer van 2025 bij op zak vertrekt Anass Salah-Eddine voor één seizoen naar FC Twente. Ajax verhuurt de talentvolle verdediger zodat hij meer ervaring op kan doen in de eredivisie.

Anass Salah-Eddine kwam één keer uit in de hoofdmacht van Ajax, maar de linksback speelde vooral zijn wedstrijden voor Jong Ajax. In het verleden kwam de twintigjarige Amsterdammer nog uit in de jeugdopleiding van AZ.

FC Twente begint aankomende week aan de derde voorronde van de Conference League. Tegenstander is dan Cukaricki uit Servië.