Strand6Daagse loopt gesmeerd: "Mooi weer, laag water: het is lopen voor beginners!"

De vloedlijn kruipt op bij Callantsoog. Het is kiezen; sompig nat zand of het mulle zand waar alle badgasten liggen. Met nog maar een paar honderd meter tot de strandopgang trekt Rianne van Gorp haar schoenen uit en loopt ze het laatste stukje door het water. Ze wandelt voor het eerst mee en komt uit Kaatsheuvel. Ze grapt: "Dit is zeker geen sprookje, of het moet een slechte zijn. We moesten en heel stuk schuin lopen dus mijn voeten zijn heel moe."

Twee wandelaars nemen al een strandopgang eerder. "Dat is makkelijker. We kennen het hier, want we komen uit Den Helder. We lopen naar huis," lacht Ronald Grippeling. "We hebben een hoop laag water gehad, weinig regen. Eigenlijk is het lopen voor beginners." Dat erkent ook zijn wandelmaat Edwin Schiphof: "We hebben wel eens storm en regen gehad, dus wat dat betreft is het qua weer een makkie."

Morgen is de finish in Huisduinen bij Den Helder. Dan wordt er ook alweer gekeken naar de editie van volgend jaar. Zelfs debutante Rianne van Gorp uit Kaatsheuvel: "We zouden met mijn hele voetbalteam gaan, maar we zijn maar met zijn tweeën. Mijn dochter wil ook mee dus ik ben benieuwd of ik hier volgend jaar met mijn dochter sta of met mijn team."