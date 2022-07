Frustratie over Oosterdoksdraaibrug die nu wéér dicht is: "Lekker bezig, maar niet heus"

We hebben welgeteld twee maanden kunnen genieten van de Oosterdoksdraaibrug. De brug die door werkzaamheden maar liefst 4,5 jaar dicht was, en laatst weer in gebruik werd genomen, ging gister alweer kapot. Tot grote ergernis van de uitbater van Hannekes Boom. De horecatent is door de 'dichte' brug heel slecht te bereiken. De bewoners van de Dijksgracht vinden het juist wel lekker rustig.