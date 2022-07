Amstelveen laat omgekeerde vlaggen hangen, ondanks klachten van bewoners

Ondanks dat meerdere bewoners zich groen en geel ergeren aan de vele omgekeerde Nederlandse vlaggen die in Amstelveen hangen, is de gemeente niet van plan ze weg te halen. "Er wordt alleen gehandhaafd als de openbare orde of veiligheid in het geding is," aldus een gemeentewoordvoerder.

Via de nieuwsapp van AAN!/NH vraagt een bewoner zich af of de verkeersveiligheid niet in het geding is geweest bij het ophangen van de vlaggen in hoge lantaarnpalen. "Je zou verwachten dat opgetreden wordt tegen de aanbrengers die dit met een hoogwerker moeten hebben gedaan. Overal op de kruisingen hangen camera’s dus dat zou niet moeilijk moeten zijn."

Geen onderzoek

Of het inderdaad een georganiseerde actie betreft, is niet bekend. De gemeente laat desgevraagd weten dat zij niet over videobeelden beschikken en verwijst door naar de politie.

Een politiewoordvoerder van het korps Amsterdam-Amstelland zegt dat het ophangen van de vlaggen geen reden is om videobeelden te bekijken. "Pas als er bijvoorbeeld puin op de weg wordt gestort met als gevolg levensgevaarlijke verkeerssituaties doen we dat wel."

Overigens roepen de acties bij sommigen juist sympathie op.