Eerlijke Mariska zoekt eigenaar van gepind geld in Enkhuizen: "Zo ben ik nu eenmaal"

Natuurlijk, ze had het geld bij zich kunnen steken en het uit kunnen geven op een terras. "Maar zo zit ik niet in elkaar." Dus zoekt Mariska van Blokland-Pasveer uit Enkhuizen de rechtmatige eigenaar van het bedrag dat hij of zij vrijdagochtend in een pin-automaat liet zitten.

Wie liet zijn geld achter in Enkhuizen? - Stockfoto

Op vrijdagochtend liep ze nietsvermoedend door Enkhuizen. "Ik liep langs een winkel en hoorde ineens gepiep. Ik zag dat er biljetten uit de geldautomaat staken. Ik heb het eruit gepakt en heb een bonnetje uit laten printen. Zodat ik het kan verifiëren met de rechtmatige eigenaar." Mariska plaatste een berichtje op Facebook, in de hoop dat eigenaar van het geld te vinden. "Natuurlijk had ik het geld gemakkelijk bij mij kunnen steken, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik hoop dat iemand zich bij mij meldt. Zo niet, dan breng ik het naar de gemeente, als gevonden voorwerp." Geen wereldbedrag Ze wil niet te veel details prijsgeven, die alleen de rechtmatige eigenaar kan weten. Bijvoorbeeld over de hoogte van het bedrag. "Het is geen wereldbedrag. Maar wat voor de één weinig is, kan voor een ander veel geld betekenen. Je kunt er in ieder geval goed boodschappen van doen."