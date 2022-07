Burgemeester sluit woning IJburg na twee zware explosies

Op last van burgemeester Halsema is de woning op de Jean Desmetstraat per direct gesloten. Dit nadat er afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd een zware explosie is geweest. Volgens de politie bestaat er een 'reëel risico' op herhaling en is de kans aannemelijk dat dat de aanslagen voortkomen uit een crimineel conflict.

Uit meerdere gesprekken met omwonenden blijkt dat onder een groot deel van de bewoners van het appartementencomplex angst heerst sinds de geweldsincidenten. Er zijn bewoners die twee keer in twee maanden tijd hun woning moesten ontvluchten vanwege de rookontwikkeling die ontstond na het afgaan van het explosief.

Ook hebben sommige buren nog steeds schade aan hun woning die nog niet was hersteld na de explosie van 16 juni. Bewoners van het appartementencomplex voelen zich niet meer veilig, zijn emotioneel, kinderen durven niet meer alleen op hun kamer te slapen en zijn alert op ieder geluid gedurende de nacht. Meerdere bewoners vragen zich af of ze nog wel in dit appartementencomplex willen blijven wonen en mogelijk willen verhuizen, zo laat de burgemeester weten in het sluitingsbevel.

Het is onduidelijk of er ook iemand woont in het getroffen huis. De sluiting is voor drie maanden.

Nog twee woningen dicht

Op last van burgemeester Halsema zijn vandaag nog twee woningen gesloten. Het gaat om een huis op het Dennenrodepad en een aan het Elizabeth Cady Stantonplein in Zuidoost. Deze sluitingen zijn op grond van de Opiumwet.

Na politieonderzoek is er in beide woningen een handelshoeveelheid harddrugs en een grote som contant geld aangetroffen. De burgemeester noemt de aanwezigheid van drugs en contant geld een ernstig gevaar voor de openbare orde, onder andere vanwege het gevaar van ripdeals. "Ook kan deze situatie leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten", schrijft Halsema. De woningen zijn per direct en ook voor drie maanden gesloten.