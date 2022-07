Bestelbus crasht tegen Koepoort in Enkhuizen

Rond drie uur is een automobilist in Enkhuizen tegen het hek om de Koepoort aangereden. Het monument wordt op dit moment gerestaureerd. Volgens een omstander werd de bestuurder onwel. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Op de foto's is te zien dat het om een witte bestelbus gaat. Het is nog niet bekend hoe het met de bestuurder gaat.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

