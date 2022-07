Erik Schouten doet stapje terug bij 'grotere' club: "Snel terug naar eredivisie"

Een opvallende transfer deze zomer was die van Erik Schouten. De verdediger uit Westwoud verliet als aanvoerder eredivisionist Cambuur en tekende een driejarig contract bij eerstedivisionist Willem II. "Het was misschien wel tijd voor een nieuw avontuur."

"We hebben ons plekje gevonden in Tilburg", vertelt Erik Schouten aan NH Sport over zijn nieuwe omgeving. Tot nu toe woonde hij altijd in West-Friesland. "Dit is inderdaad een andere omgeving, maar ik zit hier op mijn plek. Dat komt ook wel door het voetballen elke dag. Ik heb eigenlijk geen tijd om mijn familie en vrienden te missen."

"Geweldige jaren"

In 2019 maakte Schouten de overstap van FC Volendam naar Cambuur. In Leeuwarden groeide hij uit tot een belangrijke steunpilaar en droeg hij zelfs de aanvoerdersband. "Ik heb drie geweldige jaren bij Cambuur beleefd." Met de Friezen pakte de dertigjarige verdediger twee keer de titel en eindigde vorig seizoen zeer verrassend als negende in de eredivisie. "We hebben het als team uitstekend gedaan en ook individueel heb ik mij prima laten zien."