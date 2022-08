De ziel van Amstelland: flora en fauna, in de echte én de virtuele wereld

In 'Zomertoer: ziel van de regio' bezoekt presentator Koen Bugter de tien verschillende regio's in Noord-Holland. Samen met de regioverslaggevers van NH Nieuws en verschillende gasten gaat hij op zoek naar de ziel van de regio. In deze aflevering: Amstelland.

De regio Amstelland bestaat uit vier gemeenten, die allemaal hun eigen karakter hebben. Zo is het grootstedelijke Amstelveen een geliefde uitvalsbasis voor expats en staat Aalsmeer vanwege de aanwezigheid van de veiling en talloze kwekers bekend om de planten- en bloemenhandel. De locatie voor deze aflevering van dit programma was dan ook snel gevonden: Floriworld biedt bezoekers een interactieve beleving waarin bloemen centraal staan. De attractie is bij uitstek geschikt om selfies en andere foto's te maken en via socialmediakanalen te delen. NH maakte ook selfies, maar richtte de lens vooral diep in de ziel van de regio Amstelland. Virtuele bloemenpracht Zo gingen we in gesprek met oud-burgemeester van Aalsmeer Joost Hoffscholte, die de virtuele bloemenpracht in Floriworld kan waarderen, maar toch de voorkeur geeft aan de 'natuurpresentatie'.

Wie flora zegt, moet fauna zeggen. En dus dook NH voor deze aflevering in de wondere wereld van de veenmol. Het 'transformator-achtig' insect terroriseert tuinders door heel Amstelveen door hun gewassen aan te vreten. NH-verslaggever Celine Sulsters ging langs bij tuindersvereniging Nesserlaan, waar ze kennismaakte met de veenmol, met de bestrijdingstechniek en zag hoe ze veenmollen uiteindelijk aan de kippen worden gevoerd.

Verder zien we in deze aflevering Sander Gabel, een sportieve Amstelvener die de gemeente en de regio dankzij zijn hobby goed kent. Hij rent namelijk dieren. Dieren rennen? Inderdaad, hij stippelt zijn hardlooproute zo minutieus uit dat zijn navigatie aan het eind van zijn hardlooptocht een heus dier op de kaart heeft getekend. Zo rende hij eerder een kat door Amstelveen, en onlangs een orka in Hoofddorp.

Soms laat hij zich voor het goede doel sponsoren tijdens zijn looptochten. Misschien dat de Stichting Aap zijn volgende goede doel kan zijn. Die stichting heeft namelijk zijn wortels in Amstelveen, waar Okko en Riga Reussien in de jaren zestig thuis tientallen afgedankte apen opvingen. Bekijk de aflevering voor bijzondere polygoonbeelden van deze opvanglocatie. Of Sander al eens een aap heeft gerend? "Haha, nee die nog niet."

Voor een ander item gaan we nog verder terug in de tijd, 108 jaar om precies te zijn. Na een coronastop van twee jaar strijden de rond- en platbodems binnenkort op de Westeinderplassen weer om de titel. Toch is meedoen belangrijker dan winnen, vertelt doorgewinterde deelnemer Fred Schijvens op zijn platbodem aan NH Nieuws.