Vermiste zwemmer overleden bij Den Burg

Ter hoogte van het strand van Den Burg is vanmiddag rond kwart voor twee een Nederlandse man in de zee vermist geraakt. Hulpdiensten rukten massaal uit en troffen de persoon in levende toestand aan, maar even later overleed hij alsnog.

Vlak bij strandpaviljoen Vijftien raakte de zwemmer vermist. Verschillende hulpdiensten, zoals een traumahelikopter, kwamen snel ter plaatse. Volgens de Kustwacht was de persoon in de problemen geraakt in het water, maar is diegene later door de reddingsbrigade van Texel levend weer gevonden. Toch is hij even later overleden. Het gaat om een Nederlandse man.

Rode vlag

De rode vlag is inmiddels gehesen op het strand. Dat betekent dat strandgangers het water niet meer in mogen.